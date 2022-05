Pré-candidato a deputado estadual, professor Leo diz que AGIR “é a novidade da eleição”

O professor Leonardo Pescinelli (ou “Professor Leo”, como é conhecido) optou pelo AGIR 36 para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Nas últimas eleições o professor foi candidato a vice prefeito pelo PDT, na chapa encabeçada pelo advogado Wilson Matos. O AGIR é o novo nome do PTC e pretende disputar a eleição deste ano com chapa completa. No estado, é presidido pelo ex-candidato a prefeito Jeferson Bezerra, que é pré-candidato ao Senado.

“Optei pelo AGIR porque percebo na população um desejo de renovação diante do desgaste da “velha guarda”, salvo raras exceções, inclusive no que tange aos dirigentes partidários. Esse sentimento é facilmente perceptível nos jovens, com os quais lido diariamente, mas também em todas as faixas etárias. Há um clamor efetivo por uma nova política”, disse o pré-candidato.

Graduado em filosofia e em Ciências Sociais pela Universidade Sagrado Coração (USC), acadêmico de Direito e lecionando há mais de 12 anos, o pré-candidato educador tem se destacado na luta pelas minorias sociais cotistas e a militância constante pelas demandas da classe dos profissionais da educação do estado.

“Penso que estou preparado para levar esta luta a um dos centros das decisões políticas, já que estou no chamado “chão de fábrica”: eu vivo as agruras dos profissionais da educação no dia a dia e não de ouvir falar, como outros que disputarão comigo passo meu nome seja aprovado na convenção”, ponderou professor Léo, ressaltando que nesse quesito especifico (as escolas integrais) os governos estaduais terão um grande desafio que é fazer a transição da escola formal para o modelo integral sem deixar desassistidos a parcela de alunos que precisa estudar meio período para ajudar no sustento da casa. “Não falo aqui do trabalho infantil, que repudiamos. Mas do jovem que precisa de uma oportunidade tanto de trabalho como de estudo”, explica o educador. “Essa dicotomia passará necessariamente pelas assembleias legislativas, assim como outros temas relacionados à educação e os quais conheço bem por estar no chamado “chão de fábrica” que é a escola”, acredita.

“O Jeferson Bezerra é um político experiente e na condição de presidente do partido tem conduzido muito bem as articulações para que tenhamos uma chapa forte, competitiva e obtenhamos espaço no cenário político e ocupar esse espaço de forma séria e transparente. O AGIR é a novidade desta eleição”, concluiu o pré-candidato a deputado estadual.