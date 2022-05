Pré-campanha aos cargos proporcionais intensifica agendas e visitas ao interior de MS

Walter Carneiro Júnior cumpre agenda no interior até o fim de semana

Enquanto não podem pedir votos oficialmente, o que só será permitido a partir de julho com a homologação das candidaturas nas convenções partidárias, os pré-candidatos costuram acordos visando fortalecer seus palanques em Mato Grosso do Sul.

Além das chapas que vão disputar à sucessão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), essa estratégia tem sido usada pelos interessados nos cargos proporcionais (Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados).

Bem avaliado como bom gestor público quando comandou a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), o pré-candidato do PP a deputado federal, Walter Carneiro Júnior, intensifica sua agenda com visitas ao interior.

Ele participa nesta quinta-feira (28) de evento em Sidrolândia como parte das festividades alusivas aos ‘68 anos dos pioneiros” da cidade, localizada próxima a Campo Grande.

Acompanhado do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), Walter Carneiro Júnior vai ao município de Jardim, na sexta-feira (29), e no sábado (30), também junto com o tucano, prestigiará a abertura da 18ª Copa Assomasul de futebol em Aquidauana.

Ainda no sábado, o ex-dirigente irá a Caracol conversar com lideranças políticas locais.

Na semana passada, o advogado douradense passou pelos municípios de Naviraí, Paranhos, Tacuru, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo e Laguna Carapã, que no último dia 22 comemorou 30 anos de emancipação.

Por onde tem passado, o pré-candidato do PP conversa com amigos, lideranças políticas, incluindo prefeitos e vereadores, e moradores sobre as demandas locais.

Walter Carneiro Júnior se destacou à frente da Sanesul pelos importantes investimentos da companhia em obras de infraestrutura de saneamento, incluindo água e esgoto, nos 68 municípios nos quais a empresa mantém a concessão dos serviços públicos.

Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, o então dirigente visitou mais de 60 cidades fazendo entregas de obras como parte do programa “Rota do Saneamento”, principalmente visando o cumprimento da meta de universalizar o sistema de esgotamento sanitário no Estado, onde foram investidos mais de R$ 460 milhões.

A ideia, segundo ele, é atuar forte em Brasília, em caso de eleito, em favor da liberação de emendas parlamentares para investir nos 79 municípios do Estado.

Progressistas

Walter Carneiro filiou-se ao PP no começo de abril juntamente com o seu pai, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Walter Benedito Carneiro, que tiveram suas fichas abonadas pela ex-ministra e deputada federal Teresa Cristina, presidente regional da legenda.

O advogado progressista concorre ao cargo na chapa majoritária a ser encabeçada pelo ex-secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel (PSDB), ao Governo do Estado, e pela ex-ministra da Agricultura e deputada federal, Teresa Cristina (PP), ao Senado.