Prazo para inscrições no Programa de Castração segue até a próxima segunda-feira em Dourados

Programa gratuito é aberto à toda população e as inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura ou presencialmente no CCZ em horário comercial

Termina na próxima segunda-feira (8/1) o prazo para inscrições no Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos. A ação Prefeitura, através do Centro de Controle de Zoonoses, é gratuita e aberta para toda a população.

Priscila da Silva, coordenadora do CCZ, explica que diferente da primeira fase do programa, agora as vagas são destinadas para toda a população, e não apenas às famílias com inscrição no CadÚnico.

“Quem está no CadÚnico tem preferência, mas as vagas são para todos. É importante que as famílias que têm seus pets aproveitem essa oportunidade de realizar a castração de uma forma segura e gratuita. Essa medida ajuda no controle populacional de animais e reduz o número de cachorros e gatos de rua”, disse.

As inscrições no programa podem ser feitas de forma on-line no site da prefeitura, clicando aqui, ou presencialmente no CCZ, à rua Vicente Lara, 855, Jardim Guaicurus, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Podem ser castrados animais machos, sendo gatos de qualquer porte e cães de até 20 kg. O cadastro permite apenas um animal por CPF.

Para mais informações basta entrar em contato com o CCZ através do telefone (67) 98163-0640.