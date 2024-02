Pós UNIGRAN EAD e OAB firmam parceria para novos cursos de Pós-graduação

A UNIGRAN EAD e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Dourados estabeleceram uma parceria estratégica para a criação de cursos de pós-graduação voltados para advogados. O presidente da OAB/MS – 4ª Subseção Dourados, Ewerton Araújo de Brito, visitou a instituição na última quarta-feira (07/02) para detalhar os planos dessa colaboração que promete trazer benefícios significativos para os profissionais do Direito.

A ideia da parceria surgiu da busca contínua da OAB em proporcionar vantagens aos advogados, oferecendo canais para aprimoramento profissional. Ewerton Brito destacou a qualidade de serviço prestado pela UNIGRAN ao longo dos anos e expressou otimismo quanto ao sucesso dessa colaboração.

Segundo Brito, o papel da OAB no desenvolvimento dos cursos será determinante, pois a instituição ficará responsável, em conjunto com a UNIGRAN, por elaborar o cronograma de ensino, desenvolver a grade curricular e indicar profissionais, inclusive de renome nacional, para integrarem o corpo docente dos cursos de pós-graduação.

Inicialmente, quatro cursos de pós-graduação estão programados para serem lançados, abrangendo diversas áreas do Direito: Processo Penal, Processo Civil, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário. A proposta é capacitar os advogados para atuarem com excelência em suas respectivas áreas de escolha.

A modalidade dos cursos de pós-graduação será híbrida, combinando a flexibilidade do ensino a distância com a interação presencial e possibilitando aos advogados a oportunidade de terem contato direto com os professores, permitindo uma maior proximidade e melhor compreensão dos conteúdos.

Embora ainda não haja confirmação de todos os professores, a expectativa é contar com profissionais renomados para ministrar as aulas, proporcionando um ensino de qualidade que possa qualificar ainda mais os advogados, não apenas de Dourados, mas também da região.

Quando ao início das especializações, o presidente destacou que os cursos de Processo Penal e Direito Previdenciário têm início previsto para o segundo semestre de 2024, enquanto as pós-graduações em Processo Civil e Processo do Trabalho devem iniciar no primeiro semestre de 2025.

O presidente da OAB Dourados, Ewerton Brito, destacou a importância dessa parceria. “Para nós da Ordem dos Advogados do Brasil é uma parceria de grande importância, justamente porque a UNIGRAN é uma instituição que tem o selo de qualidade no ensino já há muitos anos no mercado, sempre oferecendo cursos de excelência, sempre na vanguarda do ensino e nós vamos estar trazendo essa qualidade como benefício para nossos advogados.”

A Pós UNIGRAN EAD e a OAB Dourados reforçam seu compromisso em oferecer educação de qualidade e contribuir para o aprimoramento constante dos profissionais do Direito. Mais informações sobre o início dos cursos e como participar dessa jornada de aprendizado devem ser divulgadas em breve em nossas redes sociais e canais de comunicação.