Pórticos da Praça Antônio João são atacados por vândalos

Os monumentos trazem o patrimônio histórico e cultural da cidade

Dois dos quatro pórticos localizados na praça Antônio João, no Centro de Dourados, foram depreciados neste final de semana. Os monumentos em formato de portais, são adesivados para além de beleza, trazer o patrimônio histórico e cultural da cidade.

“É lamentável que isso aconteça. Os pórticos mostram nossas árvores, alimentos e monumentos que fazem parte da história regional. A ideia é que as pessoas conheçam a cultura da cidade de forma simples como era mostrado. O material foi rasgado, isso é vandalismo”, comentou o secretário da Semc (Secretaria Municipal de Cultura), Francisco Marcos Rosseti Chamorro (Kinho).

De acordo com a Lei nº 2.848/40 do Código Penal Brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito à prisão e multa, por danos ao patrimônio público. A pena varia de seis meses a três anos de detenção, além de agravantes.

A população pode colaborar denunciando para a Guarda Municipal pelos telefones 153 e 199, os telefones funcionam 24h e uma viatura será encaminhada para checar a denúncia.