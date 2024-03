Por que os brasileiros usam VPNs

A VPN ou rede privada virtual, como o nome já sugere, cria uma rede privada para que os usuários consigam acessar conteúdos de maneira mais segura, sem o risco de ter dados e informações pessoais vazadas. Seu uso, em geral, é indicado para aqueles que precisam acessar a internet a partir de redes públicas, seja em locais como bibliotecas ou comércios que oferecem redes wireless gratuitas.

Crescente popularidade

No Brasil, a VPN está se tornando cada vez mais popular. De acordo com um estudo divulgado no final de 2023, elaborado por uma empresa de monitoramento de uso de ferramentas de segurança cibernética, cerca de 60 milhões de pessoas já utilizam a VPN no país. A pesquisa coletou dados em 18 países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil e Austrália. 151.400 pessoas foram entrevistadas na ocasião. Learn more sobre os benefícios que a VPN pode trazer para aqueles que a utilizam.

Quais são as principais vantagens

Já conhecendo a principal característica da VPN, é possível listar aqui as vantagens que seus usuários podem desfrutar:

Maior segurança no compartilhamento de dados

Menor risco de vazamento de informações bancárias e dados pessoais sigilosos

Menor chance de ter os dispositivos hackeados ou espionados

Dados brasileiros e mundiais

A pesquisa também foi capaz de identificar que 46% dos usuários de VPN só a utilizam para se proteger da ação de hackers, visando maior segurança para seus dispositivos e contas online. No entanto, há a preferência por contas gratuitas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior fatia dos usuários é representada pela Geração Z, que também opta por versões gratuitas do serviço. No Brasil, a representatividade em relação às gerações, segundo a pesquisa, se divide entre as gerações Y e X. Apesar de parecer um número alto, o número de usuários poderia ser maior se todos conhecessem o serviço e o reconhecessem como uma ferramenta aliada na prevenção dos perigos cibernéticos.

Possibilidade de economia e facilidade de acesso

Entre outros pontos que podem atrair novos usuários, caso fossem mais divulgados, são ainda mais atrativos para aqueles que pretendem economizar ou diversificar seu acesso a conteúdos internacionais.

A proteção do IP, gerada pelo uso da VPN, faz com que as pesquisas por passagens e outros produtos não seja rastreada, por isso é possível sempre encontrar preços sem a influência do registro de buscas;

Com a VPN, o registro de localidade muda, isso faz com que qualquer um possa ter acesso a conteúdos de outros países, mesmo que haja travas por região;

É possível também se livrar de anúncios inconvenientes, que são gerados, em geral, pelo histórico de busca do usuário;

É possível ter acesso ao VPN navegando pelo laptop ou pelo smartphone, não há restrições quanto aos dispositivos utilizados.

Segurança e outros benefícios

A VPN traz benefícios a todos os usuários. Preocupados ou não com segurança na internet, qualquer um pode se beneficiar da utilização dessa ferramenta. Para os principiantes, os serviços gratuitos podem atender muito bem, porém, para aqueles que precisam de um maior tráfego de dados e maior velocidade em suas transações, é indicado um serviço pago. Basta que o interessado pesquise e defina qual opção de VPN disponível é mais adequada ao seu uso.