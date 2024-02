Pontos da BR-163/MS são interditados parcialmente para obras e serviços da CCR MSVia

As interdições ocorrem em razão das obras de melhorias da pista

A CCR MSVia tem obras de manutenção das pistas. Nesta segunda-feira (12/02), a Concessionária realiza a operação pare-e-siga, quando uma das faixas é interditada enquanto o fluxo de veículos segue pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via, e também desvios de tráfego.

Segundo orientações do Serviço de Atendimento ao Usuário — SAU, é importante que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego

Jaraguari – no km 510;

Campo Grande – no km 492;

Rio Brilhante – entre os kms 314 e 313;

Dourados – entre os kms 259 e 258.

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – no km 834;

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 822 e 821;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 772 e 770;

Coxim – no km 766;

Jaraguari – no km 510;

Douradina – no km 287;

Dourados – entre os kms 247 e 245;

Juti – entre os kms 165 e 164;

Eldorado – entre os kms 44 e 43.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).