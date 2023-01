Ponte sobre Rio Nabileque no Pantanal terá travessia de veículos suspensa para reforma

Entre os dias 07 e 23 de janeiro a ponte que fica no rio Nabileque, localizada na rodovia MS-195, no trecho entre a Fazenda Jatobá e Fazenda Baía dos Touros, vai ter sua travessia de veículos suspensa neste período, para serviços de reforma e recuperação da sua estrutura de madeira. Ela fica na região do Pantanal.

Este comunicado foi feito pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), através da 8ª Residência Regional, que fica no município de Corumbá. No local será feito a troca de peças danificadas e feito os reparos necessários na estrutura.

A passagem na ponte pelos pedestres será permitida, mesmo com a realização das atividades, no entanto neste período será a suspensa a passagem dos veículos, para que o trabalho seja feito de forma adequado.

O Governo do Estado está fazendo várias obras de infraestrutura no Pantanal do Nabileque, para melhorar os acessos, encurtar os caminhos e levar desenvolvimento para toda região. São investimentos que vão desde pontes, aterros, drenagem, e novas estradas, que tem como objetivo não deixar a região isolada.

A região do Pantanal tem recebido grandes investimentos, para qualificar a infraestrutura, fomentar o turismo, contribuir com os povos locais, estimular a economia das cidades e ainda preservar sua fauna e vegetação.