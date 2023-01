Ponte sobre Rio Nabileque na região do Pantanal recebe manutenção e reforma completa

Os trabalhos de manutenção e reforma completa da ponte sobre o Rio Nabileque, na região do Pantanal, seguem em andamento. Elas começaram no dia 7 de janeiro e continuam até o dia 23 do mesmo mês. Durante este período inclusive estão suspensas a travessia de veículos no local.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), na reforma completa da ponte está sendo feita a troca de jogos de esteios, vigas, sub vigas, travesseiros, rodeiros, guias de rodas e pintura, além de outras atividades. Esta manutenção é importante para dar segurança e melhores condições para estrutura.

Esta ponte fica localizada na rodovia MS-195, no trecho entre a Fazenda Jatobá e Fazenda Baía dos Touros. Uma semana antes da suspensão houve um comunicado da Agesul através da 8ª Residência Regional, em Corumbá, informando sobre as restrições durante este período.

A passagem na ponte pelos pedestres será permitida, mesmo com a realização das atividades. Para quem segue de veículo não existe uma estrada de acesso ou desvio perto da estrutura. Os motoristas terão que procurar outro caminho para fazer a travessia.

O Governo do Estado está fazendo várias obras de infraestrutura no Pantanal do Nabileque, para melhorar os acessos, encurtar os caminhos e levar desenvolvimento para toda região. São investimentos que vão desde pontes, aterros, drenagem, e novas estradas, que tem como objetivo não deixar a região isolada.

A região do Pantanal tem recebido grandes investimentos, para qualificar a infraestrutura, fomentar o turismo, contribuir com os povos locais, estimular a economia das cidades e ainda preservar sua fauna e vegetação.