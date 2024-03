Ponta Porã realiza mobilização contra a dengue

Trabalho é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e conta com apoio da Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Miudinho, recebeu nesta sexta-feira, dia 1º de março, a chefe do setor de controle de vetores, Giuliana Pissini Brizueña, e a supervisora geral de controle de vetores em Ponta Porã, Elizabete Gonçalves Ribeiro, oportunidade que assegurou total apoio do poder legislativo à mobilização que acontecerá neste sábado, dia 2, para erradicação da dengue no município.

Como parte da mobilização nacional “Brasil unido contra a dengue!”, campanha do Ministério da Saúde, no âmbito local, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Gerência de Vigilância em Saúde, fará neste sábado no horário das 9h às 11h na Praça Lício Borralho, trabalho de panfletagem com orientações sobre a prevenção da doença.

Conforme a Secretaria de Saúde, “será um dia de mobilização com reforço nas ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor, pedindo empenho da população, para que todos dediquem alguns minutos por semana para evitar criadouros e deixar a dengue longe das casas. O Dia D será um momento de valorização e reforço das ações dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde nas ruas, profissionais fundamentais na missão de prevenir”.

Giuliana e Elizabete destacaram que a Prefeitura de Ponta Porã, por determinação do prefeito Eduardo Campos, tem feito um trabalho muito forte para erradicar a dengue. Ressaltam que hoje o município vive situação de alerta já que o risco é considerado médio, mas as notificações tem aumentado nos últimos dias.

“Por isso mais de 80% dos imóveis estão sendo visitados no sentido de prevenir e evitar que Ponta Porã sofra novamente com uma epidemia como acontece atualmente em outras regiões do Brasil. Nos horários de 3h30m até 6h30m e das 17h30m até 21h30m está sendo feito o serviço de borrifação em áreas demarcadas como suspeitas de foco do mosquito e é preciso que as pessoas colaborem fazendo a limpeza dos quintais e evitando deixar recipientes que possam acumular água”, ressaltaram, acrescentando que neste sábado será feito um trabalho junto aos comerciantes e comerciários que muitas vezes não são encontrados em horário de expediente em suas casas.

Elas também destacaram que a mobilização deste sábado conta com apoio de importantes parceiros como a Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã (ACEPP), Secretaria Municipal de Educação, Guarda Municipal, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Administração e da Câmara Municipal de Ponta Porã.