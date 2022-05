Policiamento no campo pode diminuir custos ao produtor rural de MS

No dia 26/4 o Sindicato Rural de Campo Grande realizará evento para cadastrar propriedades rurais que necessitam de maior segurança

O Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG realizará no dia 26 de abril, às 7h30, um café da manhã para produtores rurais, com intuito de cadastrar propriedades rurais que tenham necessidade de maior segurança. O evento é uma parceria do SRCG, com a Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e Deleagro, que participarão da ação levando instruções, com o intuito de prevenir os produtores contra crimes na zona rural.

Segundo o presidente do SRCG, Alessandro Coelho, além de maior segurança ao produtor rural, existe a intenção do Sindicato de buscar vantagens econômicas à classe. “Um patrulhamento rural mais efetivo e frequente, representa mais segurança ao produtor e menor risco de acionar seguro rural, um recurso caro e necessário atualmente em diversas atividades. Nossa intenção é criar uma parceria com entidades financeiras, que possam oferecer descontos no seguro, para as propriedades cadastradas junto à polícia militar”, explica o presidente.

“Vamos buscar seguradoras e entidades financeira para apresentar a proposta. A ideia é que as propriedades rurais monitoradas e cadastradas no projeto da Patrulha Rural, tenham mais segurança e, consequentemente, menor custo com seguro sobre bens móveis, como maquinários, por exemplo”, completa Alessandro Coelho.

Polícia Militar Ambiental

No mesmo café da manhã, no dia 26 de abril, às 7h30, na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, a Polícia Militar Ambiental lançará uma cartilha, criada em parceria com o SRCG, para esclarecer dúvidas dos produtores rurais e orientá-los sobre possíveis passivos.

“Esse material que será entregue aos produtores poderá, se bem utilizado, evitar multas e também diminuir o custo com contratações de serviços de consultoria ambiental, por exemplo. Nele consta a distância necessária de uma estrutura para outras, assim como detalhamento, ilustrados, sobre o Código Florestal vigente”, pontua o presidente do SRCG.

Durante o evento os produtores rurais poderão também se inscrever na segunda edição do Interagro, evento que acontecerá entre 8 e 11 de junho, que abordará temas ligados à pecuária de corte, leite, genética, cooperativismo e agricultura. As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo site www.interagro2022.com.br.

O Interagro 2022 conta com a Semagro e Governo do Estado de MS, como patrocinador diamante, Servopa como patrocinador ouro, Famasul, Senar/MS, OCB/MS e Áster Máquinas como patrocinadores prata, Sicredi e SVN XP Investimentos na categoria bronze, além da Embrapa Gado de Corte, Sebrae/MS e Aprosoja/MS como apoiadores.