Policiais do Getam prendem foragido da Justiça com drogas em bairro de Dourados

Policiais militares do Grupamento Especializado Tático em Motocicletas – Getam do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, prenderam um foragido da Justiça de 34 anos de idade por tráfico de drogas no sábado (29/04), na rua D.A Oito, bairro Dioclécio Artuzi Um. Em desfavor dele havia um mandado de prisão aberto e também foram apreendidos 158 gramas de skunk encontrados em uma mochila.

Em patrulhamento, os policiais abordaram um indivíduo de 34 anos na via urbana. Foi efetuada a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém próximo a ele foi avistada uma mochila, e ao ser vistoriada foram constatados três invólucros contendo substâncias análogas à maconha do tipo skunk.

Ao ser questionado pelos policiais a respeito da droga, o homem afirmou que comprou o material ilícito. No sistema policial, foi verificado que havia um mandado de prisão aberto em desfavor dele.

Todo o material apreendido e o foragido foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados.