Polícia Militar recupera em Três Lagoas caminhão e carga que haviam sido furtados em Brasilândia

Através de uma troca de informações entre equipes policiais nesta sexta-feira na cidade de Bataguassu/MS, foi informado que um veículo caminhão baú frigorífico, com diversos produtos perecíveis de origem laticínios, havia sido furtado do pátio de um posto de combustíveis na cidade, e o proprietário possui instalado no caminhão um equipamento GPS localizador, em tempo real. E sua última localização teria sido apresentada pelo GPS na cidade de Brasilândia/MS durante esta manhã, porém o veículo deixara de emitir sinal desde então, indicando que possivelmente iria para a cidade de Três Lagoas.

Os policiais militares de Três Lagoas e Bataguassu, juntamente com policiais civis de Bataguassu, mantiveram contato e obtiveram a informação que o caminhão já se encontrava dentro da cidade de Três Lagoas e que o GPS localizador indicava sua última movimentação no bairro Vila Verde. Diante os fatos a equipe deslocou para a região indicada, avistando o mesmo estacionado na Rua Professor Milton Dias Porto.

Ao se aproximarem do caminhão, visualizaram dois indivíduos, sendo que um deles estava dentro de um carro de passeio e o segundo estava em pé ao lado do caminhão. Feita a abordagem, nada de ilícito foi localizado com ambos os indivíduos. Aquele que estava ao lado do caminhão afirmou à equipe que passava de carro pelo local, e apenas estava conversando com o motorista pelo fato deste possuir um caminhão de mesma marca e modelo. Disse ainda que ao visualizarem a viatura policial, o motorista do caminhão empreendeu fuga a pé abandonado o veículo.

No carro de passeio nada de ilícito foi localizado, contudo, o motorista, em breve entrevista com a equipe Policial Militar, se apresentava muito nervoso levantando suspeição sobre o real motivo de sua presença, caindo em diversas contradições a respeito de onde veio e seu destino, a princípio informou que é morador da cidade de Campo Grande/MS e que veio para Três Lagoas nesta madrugada para visitar um familiar, porém não sabia onde é a residência dele. Posteriormente, informou que teria repousado dentro do veículo em um posto de combustível na rodovia, em uma cidade próxima, a qual não sabe informar o nome, em seguida chegou até a afirmar ter viajado de Anaurilândia/MS.

No interior do compartimento frigorífico do caminhão foram localizadas diversas caixas com produtos de origem laticínios perecíveis. A equipe da Polícia Civil de Bataguassu foi informada dos fatos e da recuperação do veículo, bem como na detenção dos possíveis autores do furto, sendo o proprietário informado. Os veículos e os indivíduos envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.