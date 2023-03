Polícia Militar prende suspeito de homicídio em Aldeia Indígena de Dourados

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados realizaram a prisão de um homem de 20 anos de idade na Aldeia Indígena, próximo à rodovia MS 156. A prisão ocorreu na manhã deste sábado (25/03).

A equipe Força tática foi solicitada para apoiar uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no atendimento de uma vítima de esfaqueamento na aldeia indígena. No local do crime, os policiais foram informados pelo Samu que o homem de 18 anos veio a óbito.

Ainda na aldeia, a genitora da vítima relatou aos militares que seu filho chegou pedindo por ajuda e não soube informar os motivos da briga.

A liderança indígena relatou a equipe já ter realizado a captura de um dos envolvidos no homicídio. Em seguida compareceu no local, um homem de 20 anos de idade trazendo um punhal artesanal utilizado no crime e informou que uma mulher teve sua bicicleta possivelmente furtada pelo referido indivíduo de 18 anos. Segundo ele, a mesma mulher ofereceu-lhe uma quantia em dinheiro caso conseguisse informação da localização da bicicleta.

O suspeito de 20 anos informou aos policiais militares que derrubou a vítima ao solo, vindo a imobilizá-lo, pegou um punhal e desferiu um golpe no pescoço dele. Após cometer o crime, colocou o punhal artesanal na cintura e saiu andando. Relatou também que estava sozinho e praticou o crime sem nenhuma ajuda.

O indivíduo e o objeto apreendido utilizado no crime, foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados.