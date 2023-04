Polícia Militar prende homem por disparos e posse irregular de arma de fogo em Dourados

Policiais militares do 3° Batalhão da Polícia Militar de Dourados, apreenderam neste sábado (15/04), uma pistola 9 milímetros de uso permitido, 14 munições intactas e 10 deflagradas do mesmo calibre, com um homem de 30 anos de idade, na rua Albano Zanetti.

Uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada via denúncia de disparo de arma de fogo. No local, os militares visualizaram por um buraco na lataria do portão da residência, munições deflagradas pelo quintal. Em contato com o proprietário da casa, ele autorizou os policiais a ingressarem na moradia, dado momento que foi possível avistar uma pistola em cima da cama.

O indivíduo informou a equipe que a arma de fogo é de sua propriedade e que havia efetuado disparos no quintal, porém que não havia nenhum documento de registro da referida arma.

O autor, a pistola de calibre 9 milímetros, 14 munições intactas e 10 deflagradas foram apreendidos e encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados.