Polícia Militar liberta mulher de cárcere privado e prende autor em flagrante

Policiais Militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar de Sidrolândia, na quinta-feira (13), libertaram mulher de cárcere privado e prenderam em flagrante o autor por cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

A equipe de Rádio Patrulha foi acionada, via 190, para atender uma ocorrência de violência doméstica, segundo solicitante em uma residência estava ocorrendo uma briga de família e que um homem estaria em posse de uma faca.

A equipe deslocou-se até o endereço informado e entraram em contato com algumas pessoas da família da vítima que estavam em frente da residência. O irmão dela relatou que seu cunhado estava de posse de uma faca e mantendo sua irmã em cárcere privado, que havia tentando entrar, para salvar sua irmã, porém sofreu ameaças.

Também estava no local a filha do casal, que franqueou a entrada no terreno da residência, que estava trancada. Nesse momento, visualizaram o agressor e a vítima sentados no sofá, sendo que aquele aparentava intenso nervosismo e falava continuamente para os policias não entrarem na casa e que não estava acontecendo nada, apenas uma discussão de casal. Porém, devido ao estado de choque da vítima, os policias iniciaram a primeira intervenção, tentando convencer o indivíduo a abrir a porta.

Após minutos de conversa, o homem abriu aporta, e a guarnição retirou a vítima do cárcere. Ela relatou que após crise de ciúmes, seu marido agrediu-a e trancou-a em casa sem celular, impedindo-a de pedir socorro e passou a ameaça-la com uma faca.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde foi autuado em flagrante.