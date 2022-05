Polícia Militar apreende mais de uma tonelada de maconha em caminhão baú

Policiais Militares do 4º BPM apreenderam 1.134 (mil cento e trinta e quatro quilos de maconha no Posto Fiscal Pacuri, cerca de 20 quilômetros de Ponta Porã.

A ocorrência foi registrada por volta das 11 horas desta quinta-feira, 19, quando um motorista (44 anos) parou no referido posto, apresentando uma Nota Fiscal de Serviços, pedindo informações aos funcionários da Agência Fazendária Estadual que estavam no local, e solicitou para averiguarem se a Nota estava de acordo com a legislação estadual.

Os fiscais solicitaram a presença policial, sendo constatado que a “mercadoria” transportada no caminhão baú, era na verdade mais de uma tonelada de maconha, distribuídas em fardos e caixas.

Foi solicitado reforço policial para conduzir a droga até a delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã. O motorista (morador de São Paulo) disse que fora contratado por aplicativo para transportar a mercadoria até os municípios de Cerquilho, Sorocaba e São Paulo, ainda disse desconhecer o produto ilícito que estava transportando.

O caminhão e o motorista também foram apresentados na Delegacia, onde ficaram à disposição da Polícia Federal.