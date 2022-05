Polícia Militar apreende mais de meia tonelada de cocaína e pasta base avaliada em 40 milhões

A Polícia Militar de Coxim apreendeu na madrugada desta terça-feira, 17, uma carga milionária de cocaína e pasta base, avaliada em cerca de 40 milhões.

A guarnição da Força Tática realizava rondas pela MS 423 em Rio Verde de MT/MS, próximo ao limite do Município de Corumbá, quando depararam com duas pessoas de 23 e 29 anos em atitude suspeita conduzindo um Toyota/Hilux.

Foi feita abordagem e conforme entrevista, ambos entraram em contradição. Foi feito revista no interior do veículo e localizaram 85,1 k de cocaína e 466k de pasta base totalizando 519 (quinhentos e dezenove) quilos escondidos no assoalho da carroceria encobertos por uma lona.

Os autores receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados para a delegacia de polícia juntamente com a droga e celulares apreendidos para as demais providências.