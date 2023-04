Polícia italiana apreende 2 toneladas de cocaína boiando no mar da Sicília

As autoridades italianas apreenderam nesta segunda-feira (17) quase duas toneladas de cocaína, com valor de mercado estimado em mais de 400 milhões de euros, que estavam boiando no mar na costa oriental da Sicília, no sul do país.

Trata-se de uma das maiores descobertas da droga já feita no território italiano. Para motivo de comparação, em 2021, foram encontradas 20 toneladas de cocaína no ano inteiro.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, celebrou a apreensão ao publicar um vídeo da operação em suas redes sociais. “Graças a uma brilhante operação realizada pela Guarda de Finanças, duas toneladas de cocaína foram apreendidas na costa da Sicília. Uma salva de palmas aos militares por terem concluído uma das maiores recuperações de drogas realizadas na Itália”, escreveu.

A droga estava armazenada em cerca de 70 embalagens à prova d’água para evitar infiltração, lacradas e envoltas por redes de pesca e por um sinalizador luminoso, informou a polícia italiana em comunicado, explicando que a carga foi recuperada por soldados do comando provincial de Catânia e do grupo aeronaval de Messina.

Por causa dos “métodos peculiares de embalagem e a presença de um dispositivo luminoso para permitir o rastreamento”, a suspeita é de que os entorpecentes foram deixados no mar por cargueiros para depois ser recuperada e transportada para o continente europeu.

De acordo com estimativas dos investigadores, a comercialização da cocaína teria rendido uma receita superior a 400 milhões de euros.

Os pacotes foram avistados durante as atividades de controle das águas costeiras do leste da Sicília pela polícia italiana. Posteriormente, foi acionada uma unidade da Guarda de Finanças da Catânia que, com o apoio do departamento de operações aeronáuticas de Palermo, colaborou na operação de recuperação dos pacotes.

Ao mesmo tempo, uma atividade de reconhecimento aéreo foi iniciada por aeronaves do grupo de exploração aeromarítima Pratica di Mare e da Seção de Manobras Aéreas de Catânia para verificar a possível presença de outras encomendas perdidas nos arredores da área onde a carga foi localizada.

“Hoje, na costa da Sicília, uma das maiores descobertas de drogas já feitas na Itália. Parabéns à Guarda de Finanças por esta operação extraordinária: contra todas as drogas e pela vida, sempre e em qualquer caso”, comemorou o vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini, no Twitter.

