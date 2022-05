Polícia Federal deflagra operação contra distribuição de cédulas falsas de reais em MS

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 27, uma operação que visa desarticular esquema de distribuição de cédulas falsas de reais em Mato Grosso do Sul. Denominada Operação Nummus Baro, na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Três Lagoas. A suspeita é que morador da cidade seja o responsável pelo envio do material pelo Correios.

Durante a ação os agentes apreenderam aparelhos de telefone celular e documentos com anotações que indicam que o investigado realmente comercializava cédulas falsas por meio da internet. Encaminhado para a delegacia, o suspeito foi ouvido e liberado.

Segundo a Polícia Federal, os objetos apreendidos passarão pela perícia e análise da equipe de investigação.

Em caso de indiciamento, o investigado poderá responder pelo crime de moeda falsa, com pena privativa de liberdade de até 12 anos de prisão.

A investigação teve início depois duas pessoas foram presas em Fátima do Sul e Dourados com notas falsas recebidas através de encomendas retiradas em agências dos Correios nas duas cidades.

Em Fátima do Sul, o homem acabou flagrado com R$ 2 mil em notas de R$ 50 e R$ 100, enquanto no outro caso, mulher havia acabado de receber R$ 4 mil.

Segundo nota encaminhada à imprensa na época, a Polícia Federal informou que as ações ocorreram após a área de segurança dos Correios no Mato Grosso do Sul monitorar os casos e alertar os agentes sobre o recebimento de correspondência com suspeita de conter cédulas falsas.