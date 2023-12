Polícia Civil prende em Coxim foragido da Justiça procurado em SP e PR

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, localizou e capturou no sábado, 23, R.S.S. (28), indivíduo procurado pela Polícia Civil de São Paulo e do Paraná, com dois mandados de prisão em seu desfavor. R.S.S. teria praticado 2 (dois) crimes de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo a lojas de eletrônicos no Paraná, subtraindo aproximadamente 20 aparelhos celulares Iphone, nestas ocasiões.

Além disto, o indivíduo teria praticado pelos menos 4 crimes de roubo de veículos no Estado de São Paulo, todos se valendo de arma de fogo, inclusive, disparando contra vítimas que tentaram se evadir. Em um destes roubos de veículo, R.S.S. teria levado a vítima para estrada em lugar ermo e a estuprado.

Após diligências para localizar o indivíduo, considerando sua altíssima periculosidade, a equipe desta unidade policial se deslocou até Coxim e, com apoio de investigadores da delegacia deste município, logrou êxito em capturá-lo. R.S.S. foi encontrado na posse de uma pistola Taurus .380, municiada com 11 munições, bem como com uma caixa com mais 23 munições.

Com isso, R.S.S. foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, onde foi dado cumprimento aos dois mandados de prisão dos Estados de São Paulo e do Paraná, bem como foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Além disso, R.S.S. confessou tanto os delitos de roubo, quanto o estupro praticado nos referidos Estados, informações que serão repassadas para a PCSP e PCPR.