Polícia apreende quase 300 quilos de maconha em veículo abandonado

Policiais militares do 3º Pelotão / 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bodoquena, apreenderam na última sexta-feira, 22, quase 300 quilos de maconha.

Os policiais receberam uma informação de que na MS-339, sentido à cidade de Miranda, cerca de 15 quilômetros do município de Bodoquena, havia um veículo gol acidentado no acostamento da via. A equipe policial foi ao local do sinistro e ao averiguar o veículo encontrou 328 tabletes de maconha, totalizando em torno de 300 quilos da droga.

Enquanto os policiais militares realizavam a apreensão da droga e diligências pela região em busca de suspeitos, a equipe flagrou um indivíduo andando a pé pela rodovia em atitudes suspeitas.

O indivíduo de 27 anos confirmou ter abandonado o veículo com os entorpecentes, após o acidente. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido à delegacia de polícia civil para as providências que o caso requer, além da apresentação da droga apreendida.