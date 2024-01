PMR apreende veículo roubado com mais de R$ 1 milhão em maconha

Equipe da Base Operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde desta segunda-feira, 29, na MS-164, em Maracaju, mais de meia tonelada de maconha em um veículo.

Os policiais realizavam policiamento e fiscalização de trânsito pela rodovia por volta das 14h10, quando deram ordem de parada a um veículo Toyota Corolla, porém o condutor não obedeceu, momento em que se iniciou uma perseguição.

A equipe da PMR realizou abordagem ao veículo quilômetros depois, quando o condutor adentrou em uma estrada vicinal, em seguida, abandonou o veículo e evadiu-se em meio a vegetação local. No interior do veículo foram localizados vários tabletes de maconha, que posteriormente totalizaram 568 kg do entorpecente e 4 kg de Skank.

Em ato contínuo, os policiais realizaram a identificação veicular e verificaram que as placas afixadas e chassi divergiam, e que após checagem, constataram um registro de boletim de furto/roubo no estado de São Paulo.

Veículo e entorpecentes foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 1.176.000,00.