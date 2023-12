PMR apreende veículo roubado com carga de maconha avaliada em mais de R$ 2 milhões

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu nessa quinta-feira, 30, mais de uma tonelada de maconha na MS-178, em Bonito. A droga era transportada em um veículo Fiat Toro.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam abordagem para fiscalização de trânsito, quando deram ordem de parada ao motorista do carro, que por sua vez, ao visualizar a viatura, jogar o automóvel às margens da rodovia, perdendo o controle da direção e atolando, e em seguida, evadiu-se em meio a mata.

No interior do veículo os PMRs encontraram vários tabletes de maconha, que posteriormente totalizou 1.045 quilos. A equipe policial verificou ainda que o carro estava com registro de roubo/furto no estado de Minas Gerais.

O veículo e entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bonito. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 2,1 milhões.