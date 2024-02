PMMS apreende três armas de fogo em menos de 24 horas em Dourados

Em ações distintas, e em menos de 24 horas, a Polícia Militar, por meio do Getam (Grupamento Especializado Tático Motorizado) e radiopatrulha do 3º BPM (Batalhão de Polícia Militar), retirou de circulação três armas de fogo e munições em Dourados. As ações aconteceram no último sábado (03/02), primeiro fim de semana de fevereiro e resultaram na apreensão de uma Winchester calibre .38, dois revólveres de calibres .32 e .38, além de munições de mesmo calibre. As apreensões ocorreram nos bairros Altos do Indaiá e Izidro Pedroso. Três homens foram presos.

Na tarde desse dia, uma equipe do Getam, durante o patrulhamento no bairro Altos do Indaiá, foi acionada por meio de uma denúncia de que um indivíduo estava vendendo munições de arma de fogo. Os militares localizaram o suspeito, um homem de 25 anos de idade, e apreenderam com ele uma Winchester calibre .38 e seis munições do mesmo calibre intactas em um jet loader, ele acabou sendo preso por porte ilegal de arma de fogo.

Também pela tarde, uma equipe da radiopatrulha, durante rondas pelo bairro Izidro Pedroso, recebeu uma denúncia de que um entregador em uma motocicleta da marca Honda faria a entrega de uma arma de fogo. Os policiais militares realizaram a abordagem do homem de 27 anos na Rua Manoel Lopes Cançado no mesmo bairro e encontraram um revólver calibre .32 e duas munições do mesmo calibre. Ele foi detido por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Já durante a noite, uma equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de uma pessoa com arma de fogo em um bar localizado no bairro Jardim Ouro Verde. No local, os militares, em busca veicular, encontraram um revólver calibre .38 e seis munições do mesmo calibre. Ele também acabou sendo preso.

Os três indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia em Dourados juntamente com as armas de fogo apreendidas.

A apreensão de armas de fogo é uma ação importante para a segurança da população de Dourados. A Polícia Militar, por meio de operações e rondas como a realizada pelo Getam e radiopatrulha, consegue retirar de circulação armas de fogo que poderiam ser utilizadas para a prática de crimes.

A denúncia de suspeitos e ações de patrulhamento são essenciais para combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população. É importante lembrar que o porte ilegal de arma de fogo é crime e deve ser punido conforme a lei.

