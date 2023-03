PMA de Dourados desmonta acampamento e prende pescador por porte ilegal de arma

Foram apreendidos também munições e petrechos ilegais de pesca

Durante fiscalização ambiental no rio Dourados, no município e ainda nos municípios de Fátima do Sul e Deodápolis, policiais militares ambientais de Dourados prenderam no sábado (25), um pescador de 69 anos, por porte ilegal de arma e munições. Os policiais abordavam pescadores no rio e em um acampamento à margem do curso d’água, já no município de Deodápolis, encontraram em uma rede de dormir enrolada em uma coberta, uma pistola calibre 9 milímetros, marca CZ 75, importada, carregada com 13 munições.

O infrator, residente em Dourados, identificou-se como proprietário da arma e munições e afirmou que não possuía documentação. O material foi apreendido. O pescador recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Deodápolis, onde ele foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma, cuja pena é de dois a quatro anos de reclusão, e saiu de pois de pagar fiança de três salários mínimos, correspondente a R$ 3.906,00.

Pesca ilegal

Depois do flagrante, a equipe continuou a fiscalização e localizou e retirou do rio 28 anzóis de galho (petrechos proibidos), que estavam armados no curso d’água, a maioria deles, com peixes pequenos servindo de iscas. Os infratores que armaram os petrechos não foram localizados.