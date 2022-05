PMA autua 30 pessoas e aplica R$ 77 mil em multas durante a operação Semana Santa

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou 30 pessoas e apreendeu 210 quilos de pescado durante a Operação Semana Santa nos rios do Estado. O valor das multas aplicadas chegou a R$ 77 mil. O foco das fiscalizações foi a pesca predatória, mas também foi realizado o trabalho de prevenção a incêndios, com ações informativas e educativas da operação “Prolepse”.

Todas as 26 subunidades da PMA participaram da Operação Semana Santa utilizando, até mesmo, efetivo administrativo para intensificar o policiamento. Ao todo foram abordados 1.507 veículos e embarcações e 2.570 pessoas foram fiscalizadas, sendo 30 delas autuadas.

A quantidade de pescado apreendido foi bastante superior à operação de 2021. Foram 210 kg de pescado apreendidos em 2022, contra 82 kg no ano anterior. De acordo com a PMA, três paraguaios foram autuados, em Porto Murtinho, na fronteira, com 160 kg de pescado, a maior apreensão feitas durante a operação.

Houve uma quantidade menor de apreensão de petrechos e redes de pesca em relação ao ano passado. Desta vez foram 33 redes apreendidas, contra 102 redes em 2021. “Só a retirada deste tipo de petrecho, mesmo que não se identifiquem os autores, já justifica a operação, devido ao alto poder de depredação de cardumes desse tipo de material. Este petrecho é preocupante, porque até quando os elementos o esquecem armados nos rios, ou por outro motivo não vêm retirá-lo, ele fica matando peixes até que seja retirado pela fiscalização ou apodreça. A meta da PMA é cada vez mais tentar reduzir o uso deste tipo de material”, afirmou o comandante da PMA, Tenente – Coronel Ednilson Queiroz.

Foram apreendidos ainda cinco embarcações e cinco motores de popa, além de uma lancha de grande porte.