PM prende dois e apreende quase 300 quilos de maconha em Dourados

A Polícia Militar de Dourados, por meio da radiopatrulha e da Força Tática do 3° BPM (Batalhão de Polícia Militar), recebeu nesta quarta-feira, 24, denúncias que levaram à apreensão de grande quantidade de drogas. Aproximadamente 300 quilos foram encontrados em uma residência localizada na rua Alameda das Pérolas, no bairro Campo Dourado. Durante a operação, dois indivíduos foram presos e uma balança e um veículo foram apreendidos.

As equipes receberam um chamado e informações de que dois homens em um carro VW GOL haviam entrado em uma residência. O veículo vinha da cidade de Ponta Porã e estava supostamente carregado de drogas.

Os militares responderam à denúncia e realizaram diligências para apurar a situação. Ao chegarem no local, eles notaram que o muro da casa não era muito alto, o que permitiu uma visão clara do seu interior. Assim que os policiais imediatamente flagraram dois indivíduos descarregando tabletes de uma substância análoga à maconha do veículo mencionado.

Com base nessas evidências, uma busca foi realizada no interior da casa, onde foi encontrada uma grande quantidade da substância, sugerindo que o imóvel era utilizado apenas como uma espécie de entreposto para o transporte da droga. A droga apreendida totalizou 271 kg, divididos em oito sacolas plásticas.

Durante a consulta ao sistema policial, foi descoberto que um dos suspeitos, de 22 anos de idade, era foragido da justiça. Diante disso, todo o material apreendido, o veículo e os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia em Dourados.

A apreensão de quase 300 quilos de drogas e a prisão de dois homens em Dourados é mais uma ação bem-sucedida da Polícia Militar em combate ao tráfico de drogas na região. Através das denúncias recebidas, as equipes agiram com rapidez e precisão para efetuar a prisão e apreensão do material ilícito. A colaboração da população é fundamental para o sucesso dessas operações, e a Polícia Militar reitera o compromisso de continuar trabalhando em prol da segurança pública.