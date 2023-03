PM flagra duas jovens com maconha, carregadores de pistola e munições em malas de viagem

Durante rondas preventivas na manhã deste sábado entre os municípios de Jaraguari e Campo Grande, policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar abordaram duas jovens que pediam carona na BR-163.

A equipe policial suspeitou do nervosismo demonstrado por ambas ao avistarem a viatura da PMMS, tentado sair de perto de malas que estavam à beira da rodovia.

Durante a revista nos objetos, os policiais militares se depararam com uma grande quantidade de drogas (87 quilos), três carregadores de pistola – sendo um alongado – e 124 munições de 9 milímetros.

Uma das jovens é menor de idade e alegou ter vindo de Cuiabá, utilizando-se de caronas para chegar ao local onde o material ilícito estava aguardando. A adolescente relatou que da mesma forma retornaria para Cuiabá, destino final da encomenda.

As duas jovens, juntamente com as drogas, munições e carregadores foram encaminhados à CEPOL para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul alerta aos motoristas do risco que é oferecer caronas para estranhos. Muitos criminosos utilizam esse artifício para transportar produtos ilícitos ou mesmo praticar outros crimes contra os condutores.