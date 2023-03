PL de Dourados inicia plano de conquista para as eleições de 2024

Por iniciativa de Guto Nantes, presidente do PL/Dourados, o diretório executivo do PL e alguns convidados se reuniram na quinta-feira, dia 23, para traçar os rumos políticos e as estratégias para as próximas eleições municipais. É o primeiro encontro de lideranças do partido após a posse do Lula à presidência da república.

Reunião teve a participação do parlamentar eleito, pela sigla na Câmara Federal, e também presidente estadual do partido, Rodolfo Nogueira e esposa Gianni Aguilar.

“É significativo o fato de o PL ser atualmente um dos maiores partidos do Brasil e natural querer desempenhar um papel de liderança no cenário político de 2024”. Disse Rodolfo Nogueira.

A proeminência do PL, no entanto não será fácil, o partido pode enfrentar desafios significativos, em manter a relevância em um ambiente político altamente competitivo.

“Devido ao engajamento da direita conservadora na cidade de Dourados, levando em consideração a identidade partidária do ex-presidente Bolsonaro, visto que mais de 60% dos votos no segundo turno da eleição presidencial na cidade foram para o candidato de direita, coloca teoricamente o PL na liderança de um possível cenário político, mas que precisa ser trabalhado”. Pontuou Guto Nantes.

Em resumo o PL tem como meta a conquista de cadeiras no legislativo e no executivo nas eleições de 2024 e já está se mobilizando para atingir esse objetivo. No entanto, a competição será desafiadora e o partido deve tomar medidas para manter e construir seu ímpeto para as próximas eleições.

Também fizeram presentes na reunião as lideranças, Antônio Augusto Rodrigues Rubin (Didio) secretário parlamentar do deputado federal Marcos Pollon (PL), Pr Eliel dos Santos, líder da igreja Assembleia de Deus Madureira, Junior Rodrigues, ex vereador da cidade de Dourados, Jusselmo Sérgio Freitas, presidente do Conped/Dourados, Alexandre Mantovani, advogado e professor de direito, Sebastian Gabriel, presidente do Conselho Municipal da Juventude, entre outros.