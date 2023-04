Pix: Sicredi anuncia o lançamento de novas funcionalidades

Instituição passa a ser a primeira cooperativa de crédito a transformar seus associados PJ em agentes de saque, possibilitando uma maior oferta do serviço para a população

Buscando oferecer soluções de conveniência ao associado, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 6,5 milhões de associados e atuação em todas as regiões do Brasil – expande seu leque de funcionalidades relacionadas ao Pix e anuncia o lançamento do serviço Agente de Saque. Trata-se de uma solução ainda pouco explorada pelo mercado e que se conecta a realidade do Sicredi, por vezes a única instituição financeira de uma cidade ou região, e aumenta a capilaridade de saque para a população em geral.

Agente de Saque e Troco

A novidade possibilita que empresas associadas ao Sicredi disponibilizem aos seus clientes a opção de sacar ou receber troco em dinheiro em seus estabelecimentos. Para sacar, basta ir até um estabelecimento que oferte a solução, fazer um Pix e receber mesmo valor em dinheiro. O lojista, além de atrair mais clientes, ainda recebe uma remuneração a cada saque realizado e reduz os seus custos com gestão de dinheiro em espécie, diminuindo a necessidade de depósitos diários em uma agência bancária.

Já para o troco, nos estabelecimentos cadastrados como Agentes de Saque, o consumidor fará um pagamento via Pix de maior valor que o produto adquirido, sacando a diferença em dinheiro. Ambas as iniciativas possibilitam que o empreendedor traga o dinheiro físico parado em seu caixa para a sua conta corrente sem precisar ir até uma agência para fazer um depósito, diminuindo a sua exposição ao risco no transporte de valores.

“Em outras palavras, proporciona a digitalização do saldo de caixa, sem custo algum para o estabelecimento. Com isso, há economia em, por exemplo, taxas e transporte de valores, beneficiando também o quesito segurança”, explica Amoreti Monteblanco, gerente de Soluções de Meios de Pagamento do Sicredi.

Conforme determinado pelo Bacen, R$ 3 mil é o limite de valor, tanto para transações Pix com finalidade de saque, como para troco, no período diurno (das 6h às 20h), e R$ 1 mil para o período noturno. Saiba mais sobre as funcionalidades e confira a lista de estabelecimentos credenciados em https://www.sicredi.com.br/site/pixpj.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.