PGE assina acordo de cooperação com Justiça e Semadesc para ações educacionais

Termo de Cooperação assinado nesta manhã (2) vai permitir o intercâmbio cultural e a realização de ações educacionais pelos membros da PGE (Procuradoria-Geral do Estado), TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

A assinatura aconteceu durante o “Seminário Temas Transversais do Direito”, na sede da EJUD/MS (Escola Judicial de Mato Grosso do Sul).

Também assinaram o Termo de Cooperação representantes da EJUD, ESAP (Escola Superior de Advocacia Pública) e EMAG (Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região).

O termo tem por objetivo promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural, visando o desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas de interesse institucional comum. Entre eles, o II Seminário Internacional de Justiça Restaurativa Ambiental, que acontece em maio, em Campo Grande.

Para a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, a harmonia entre os entes e a soma de esforços vai resultar em um projeto de capacitação de servidores e membros destas instituições.

“Uma oportunidade ímpar de troca cultural, científica, educacional, e de qualificação do nosso pessoal. Um diálogo qualificado que se propõe aqui quando vemos temas tão relevantes tanto para os operadores do direito quanto para a sociedade sul-mato-grossense”, avaliou.

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Sérgio Martins, destacou que o acordo de cooperação é importante diante dos desafios de uma comunicação mais direta e mais clara com a sociedade, em um mundo globalizado e de ampla modernização das atividades jurídicas.