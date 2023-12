PF apreende mais de 200 quilos de cocaína em tanque de combustível de caminhão

A Polícia Federal apreendeu na manhã desta sexta-feira, 15 de dezembro, 223 quilos de cocaína que estavam dentro do tanque de um caminhão.

A apreensão foi nas proximidades da cidade de Deodápolis, durante atividade de rotina, na qual os policiais abordaram um caminhão na MS-276 e descobriram que transportava entorpecente. Após inspeção do veículo, os agentes encontraram a cocaína no interior do tanque de combustível. O motorista foi preso em flagrante.

A ação é um desdobramento da Operação Argos, que integrada órgãos do Ministério da Justiça e Ministério da Defesa e tem por objetivo o fortalecimento da atuação de forças de segurança pública na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai.