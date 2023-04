PF apreende cerca de 11 quilos de pasta base de cocaína em malas de viagem em Corumbá

Na tarde de sexta-feira, 28, a Polícia Federal apreendeu durante fiscalização de rotina na rodoviária de Corumbá cerca de 11 quilos de pasta base de cocaína.

Os policiais encontraram uma mala com tabletes de pasta base de cocaína, que estava próximo a um ônibus de passageiros com destino à Campo Grande. Ao realizar minuciosa inspeção do ônibus, mais tabletes foram encontrados em outra mala, totalizando 11 kg.

Não foi possível identificar os passageiros de quem pertenciam às malas, no entanto, iniciou-se investigação acerca do ocorrido, o entorpecente foi apreendido e encaminhado para Delegacia de Polícia Federal.