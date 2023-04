Pesquisadores apresentam resultados da safra de soja em 8 municípios de MS

Pesquisadores da Fundação MS vão percorrer oito cidades de Mato Grosso do Sul para apresentar, aos produtores rurais e profissionais do agro, os principais resultados da safra de soja 2022/2023, de cada região. Rio Brilhante, Maracaju, Ponta Porã, Naviraí, Dourados, Anaurilândia, Ivinhema e São Gabriel do Oeste, estão na rota dos cientistas, que iniciarão a jornada dia 3 de maio.

“Durante todo o ciclo da soja a Fundação MS instalou e conduziu diversos experimentos, avaliando o desenvolvimento das plantas e sua resposta a cada tratamento, assim como as pragas e doenças que as atingiram. Ainda verificamos os manejos adequados para cada região, e o intuito agora é apresentar essas informações aos agricultores, para que transformem esses dados, em informações precisas e prontas para serem utilizadas pelo produtor. Em cada município que passarmos, apresentaremos informações ligadas àquela região”, explica o pesquisador, da Fundação MS, Dr. André Lourenção.

Segundo o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi Mendes, essa etapa de difusão dos resultados, é tão importante quanto o acompanhamento da safra. “Informação faz toda a diferença no desenvolvimento de uma safra. E uma das missões da Fundação MS é dividir essas informações com quem está na ponta, buscando soluções baseadas na ciência. Não há espaço para testes, ou para que o produtor fique testando novos materiais disponíveis no mercado, para isso existe a pesquisa, existe a Fundação MS, que já levará as informações prontas para serem aplicadas”, destaca.

Durante a Apresentação de Resultados da Fundação MS, sobre a safra de soja 2022/2023, haverá uma programação técnica, voltada para a realidade daqueles municípios e região. O Dr. Douglas Castilho Gitti abordará o manejo da adubação na cultura da soja para altas produtividades, em seguida o mestre João Paulo Oliveira falará aos produtores rurais sobre a performance produtiva de cultivares de soja no Centro-Sul do MS. O Dr. Luciano Del Bem Júnior ficará a cargo de apresentar o manejo de pragas e plantas daninhas na cultura da soja e, por fim, a Dra. Ana Claudia Ruschel Mochko, argumentará sobre a sanidade, do plantio à colheita.

O evento é gratuito e para participar o produtor rural deve apenas comparecer ao local, na data e horário agendado. Confira abaixo a agenda da Apresentação de Resultados, com os respectivos municípios:

3 de maio, em Rio Brilhante: Das 7h30 às 12h, no Sindicato Rural de Rio Brilhante

4 de maio, em Maracaju: Das 7h30 às 12h, na Câmara Municipal de Maracaju

5 de maio, em Ponta Porã: Das 7h30 às 12h, local a definir

9 de maio, em Naviraí: Das 7h30 às 12h, na Arec Copasul

12 de maio, em Dourados: Das 7h30 às 12h, na Expoagro

29 de maio, em Anaurilândia: Das 7h30 às 12h, no Sindicato Rural de Anaurilândia

30 de maio, em Ivinhema: Das 7h30 às 12h, no Sindicato Rural de Ivinhema

2 de junho, em São Gabriel do Oeste: Das 7h30 às 12h, local a definir

Sobre a Fundação MS

A Fundação MS é uma instituição de pesquisa com mais de 30 anos de experiência, com trabalhos voltados a diferentes culturas, na safra e safrinha, em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

Com atuação sempre pautada em demandas advindas dos produtores rurais, os pesquisadores realizam experimentos que visam o melhor desempenho, produtividade e a qualidade dos insumos agrícolas. Por meio do Conselho Técnico-Científico (CTC) os problemas e desafios são levantados pelos membros do conselho, e os pesquisadores elaboram protocolos que são levados a campo. Após todo o manejo, colheita e tabulação dos dados, os resultados são apresentados em cada uma das unidades de pesquisa por meio de eventos promovidos pela Fundação MS: dias de campo, apresentações de resultados, no site, Portal do Associado e Showtec (maior evento agro de MS).

A Fundação MS também atua com diversas parcerias, testando eficiência, validação, posicionando e auxiliando no desenvolvimento de produtos que estão em fase pré-comercial, ou já disponíveis no mercado, prestando serviços nas áreas de manejo e fertilidade do solo, fitotecnia/soja, fitotecnia/milho e sorgo, assim como herbologia/entomologia e nematologia/fitopatologia.