Pesquisa do Procon registra aumento de 0,65% no preço da gasolina em Dourados

Etanol teve aumento de 14,10 %

A Prefeitura de Dourados, por intermédio do setor de fiscalização do Procon, realizou nos dias 25 e 26 de abril, a pesquisa de preços dos combustíveis.

Foram pesquisados 40 estabelecimentos na cidade de Dourados e Distritos, sendo comparados os preços do etanol, da gasolina comum e aditivada, do diesel comum e S10.

Segundo dados da pesquisa, o menor preço encontrado na gasolina comum foi de R$ 6,755. O preço médio da gasolina em Dourados é de R$ 7,048, sendo que em 15 de março, o preço médio praticado era de R$ 7,002, tendo um aumento de 0,65%.

Já o preço médio do etanol é de R$ 5,720, sendo que em 15 de março era de R$ 5,013, registrando uma alta de 14,10 %. E em relação ao Diesel comum, o preço médio, em 15 de março, era de R$ 6,419, e, nesta pesquisa, apontou como preço médio, o valor de R$ 6,519, com alta de 1,55%.

O Procon informa que os consumidores poderão exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste esse que será feito pelo próprio funcionário do posto de combustível na frente do consumidor.

Qualquer dúvida ou reclamação ligue 151 ou 3411-7792 ou envie mensagem para o e-mail: procon@dourados.ms.gov.br.

Confira AQUI a pesquisa completa.