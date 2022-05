Pesquisa do Procon mostra aumento de 0,78% no preço da cesta básica em Dourados

Sabão em pó é o item com maior diferença entre o menor e o maior preço

A Prefeitura de Dourados, por intermédio do Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), realizou uma pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica em 11 supermercados da cidade de Dourados, nos dias 02 e 03 de maio.

Nesta pesquisa, foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos.

Os produtos apresentaram variação significativa de um estabelecimento para outro, onde:

Alho 200 gr apresentou diferença de 172,86% entre o menor e o maior preço;

Erva Mate Tereré 500 gr com diferença de 288,70;

Extrato de Tomate 340 gr teve diferença de 248,92%;

Margarina 500 gr apresentou diferença de 167,22%;

Sabão em pó 1kg apresentou diferença de 297,35%;

Sal 01 kg teve diferença de 184,69% entre o menor e o maior preço.

Foram encontrados 10 produtos com diferença superior a 100% entre os estabelecimentos com menor preço para o maior, como, por exemplo, café 500 gr, creme dental 90 gr; farinha de mandioca 01 kg, e sabonete 90 gr.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 25,01%. Em relação à pesquisa do mês de março houve aumento de 0,78%.

O consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem: prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Qualquer dúvida, o telefone disponível é 151 ou 3411-7792 ou envie mensagem para o e-mail: procon@dourados.ms.gov.br.

Confira AQUI a pesquisa completa.