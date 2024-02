Pesquisa do Procon aponta diferença de 18% no preço do gás de cozinha em Dourados

A Prefeitura Municipal de Dourados, através do setor de fiscalização, do Procon, realizou na última sexta-feira (16), a pesquisa de preço do gás de cozinha, botijão de 13 kg. Foram pesquisados 20 (vinte) estabelecimentos na cidade de Dourados.

O menor preço encontrado no gás de cozinha botijão de 13 kg com entrega em domicílio foi de R$110 e o maior preço foi de R$130. A diferença entre o menor preço e o maior para entrega em domicílio é de 18,2 %.

Foram encontrados 10 (dez) estabelecimentos praticando o preço de venda do gás de cozinha a R$120. Sete estabelecimentos vendendo a R$115 e três vendendo ao valor de R$110.

O preço médio do gás praticado em Dourados segundo esta pesquisa é de R$118,33 e em Julho de 2023 o valor médio de venda do gás em Dourados era R$117,60 queda de 0,6%.

Qualquer dúvida ou reclamação ligue 151 ou 3411-7754.