Pesque e Leve da Prefeitura de Dourados atrai 15 mil pessoas no Parque do Lago

Foram 5 dias de evento com 3 toneladas de pescado

Organizado pela Prefeitura de Dourados, por meio da Semaf (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar), o “Pesque e Leve”, no Parque Antenor Martins finalizou no último domingo (17), com a participação de cerca de 15 mil pessoas.

“Foi um sucesso, além da pescaria em si, foi um momento de lazer para as famílias douradenses. Disponibilizamos 3 toneladas de pescado, das espécies pacu e tilápia, pensando na comemoração da Semana Santa”, informou o secretário de Agricultura, Ademar Roque Zanatta.

O prefeito, Alan Guedes, aproveitou ainda para agradecer ao Corpo de Bombeiros que esteve presente nos 5 dias do evento, dando apoio e garantindo a segurança no local. “Eles prontamente atenderam a nossa solicitação e disponibilizaram uma equipe de salva-vidas para atender possíveis emergências, que felizmente não ocorreram”.

A quantidade de 3 toneladas de peixes adultos foi estabelecida pensando na procura pela atividade. A doação dos peixes foi feita pelas empresas Mar e Terra e Bello Alimentos.