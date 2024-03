Personalidades recebem homenagens durante sessão solene em Ponta Porã

Câmara Municipal entregou Votos de Louvor e de Congratulações para pessoas que ajudam no desenvolvimento do município

Durante sessão solene na manhã desta quarta-feira, dia 27, a Câmara Municipal prestou homenagens à diversas personalidades que ajudam no desenvolvimento econômico e social de Ponta Porã. A Mesa que dirigiu os trabalhos foi composta pelo presidente do legislativo, Agnaldo Miudinho; 1º secretário Kleber Ortiz; 2º secretário Jelson Bernabé; 2º vice-presidente Marcelino Nunes; e pelo secretário de Obras e Urbanismo, André Manosso, que representou o prefeito Eduardo Campos; e o delegado regional de Polícia Civil, Clemir Vieira Júnior, que foi um dos homenageados.

Os vereadores realizam toda última quarta-feira de cada mês a sessão solene para entrega de honrarias como votos de congratulações e de louvor para as personalidades que prestam serviços e ajudam no desenvolvimento de Ponta Porã. Logo após fazer a abertura, o presidente Agnaldo Miudinho convidou o Padre Jorge para um momento de reflexão.

Padre Jorge ressaltou que neste ano a Paróquia São José de Ponta Porã está comemorando 100 anos. Disse que até a catedral de Dourados pertencia a paróquia São José no seu início. “Estamos comemorando o centenário e o hino de Ponta Porã diz fé, esperança e cultura e cada pessoa da nossa cidade tem uma história de vida. A nossa cidade é um local bom para se viver, Ponta Porã é uma cidade que acolhe pessoas do Brasil inteiro e também do Paraguai e desejo a todos, saúde, paz, esperança e alegria”, disse.

O delegado regional de Polícia Civil, Clemir Vieira Júnior, falou em nome de todos os homenageados. Ele disse que faz 9 anos que voltou para Ponta Porã e que aqui onde nasceu é que pretende encerrar a sua carreira policial. “Agradeço a oportunidade de representar os homenageados e quero dizer que Ponta Porã é uma cidade abençoada e sempre que alguém fala o contrário faço questão de contrapor. Aqui é uma terra abençoada e temos vistos muitas melhorias”, destacou. Em nome dos vereadores, Jelson Bernabé saudou todos os homenageados e disse que o reconhecimento é uma forma de agradecimento dos 17 parlamentares que compõem a Câmara Municipal.