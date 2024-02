Período educativo termina e lombadas eletrônicas e semáforos passam a multar condutores em Dourados

Ano começou com quatro vítimas fatais no trânsito de Dourados e Agetran busca aumentar segurança

Em busca de um trânsito mais seguro, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), em parceria com o Detran-MS, iniciou em 1º de fevereiro um período educativo em lombadas eletrônicas ativadas em frente às escolas de Dourados, sensores de avanço semafóricos e ainda sensores de controles de caminhões. A partir de hoje, 16 de fevereiro, terminou o período educativo, e os condutores que não respeitarem essas sinalizações podem ser autuados pelas autoridades de trânsito.

“As lombadas eletrônicas estão nas vias mais movimentadas e que precisam ser melhor monitoradas”, explica Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran. O trabalho é reflexo direto de estudos feitos para identificar pontos críticos no acesso às unidades de ensino, considerando o número de alunos nos turnos e o fluxo de veículos. A ativação dos equipamentos segue solicitações, não apenas da direção, mas também de pais e alunos, preocupados com a segurança nos momentos de entrada e saída das escolas. No planejamento, estão quatro escolas municipais, três estaduais e duas particulares.

As lombadas eletrônicas estão ativadas na EM Maria da Rosa Câmara, na rua Joaquim Teixeira Alves; EM Bernardina de Almeida, na rua Eulália Pires; EM Pedro Palhano, na avenida Presidente Vargas; EM Pref Luiz Antônio, na rua Eurides de Mattos Pedrozo; EE Menodora de Figueiredo, na avenida Weimar Gonçalves Torres; EE Maria da Glória, na rua Mozart Calheiros; EE José Pereira Lins, na rua Alcides José de Macedo; Colégio Bandeirante (antigo Ceart), na rua Monte Alegre; e Colégio Objetivo, na avenida Presidente Vargas.

Semáforos e Caminhões

Os sensores de avanço semafórico estão ativados nos 20 principais cruzamentos da área urbana, como da avenida Marcelino Pires com Hayel Bon Faker ou nos cruzamentos próximos ao Shopping Avenida Center. Veja AQUI os pontos em que estão instalados os sensores.

Outra preocupação do órgão é o tráfego de caminhões. Um dos óbitos registrados no mês passado foi causado, justamente, por um veículo de grande porte em local que não poderia circular. Os sensores de caminhões estão instalados em diversas entradas da cidade e identificam os veículos que possam circular em vias que deveriam ser evitadas.

Infrações em semáforos durante a madrugada passarão por análise

Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran, explica que em determinado horário noturno, as infrações registradas passarão por análise antes de serem confirmadas. “Há essa preocupação do condutor em parar no semáforo durante a madrugada. Os equipamentos funcionam também no período noturno. Contudo, os registros de infrações entre 23h e 5h passam por análise antes de serem efetivamente confirmados. Os condutores que porventura avançarem o sinal sem gerar risco a segurança no trânsito, não serão autuados”.

Segundo Mariana, esse monitoramento contribuirá para que o condutor tenha mais segurança no trânsito de Dourados. “Essa é uma das iniciativas que estamos tendo nesse início de ano com esse objetivo. Uma das mortes que tivemos em janeiro foi por não se respeitar a sinalização do semáforo”, completa.