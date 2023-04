Pedro fica na reserva contra o Coritiba, entra no segundo tempo mas demonstra insatisfação

Neste domingo, durante a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o técnico interino Mário Jorge fez algumas mudanças na equipe. Segundo a Gazeta Esportiva, o atacante Pedro não ficou satisfeito em ter ido para a reserva.

O Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0, com um dos gols marcado por Pedro, que entrou no segundo tempo. Após o confronto, o atacante foi questionado sobre a barração e admitiu que ficou insatisfeito.

“Para ser sincero, respeito sempre a decisão do treinador, mas não concordei, pelo que venho fazendo no Flamengo desde o ano passado, nesse ano também venho tendo bom desempenho. Não concordei muito, mas, como sempre, vou entrar para dar o meu melhor, mesmo se for por poucos minutos, como foi hoje. Vestir essa camisa é um sonho que eu realizo todo dia. Claro, sempre trabalhando para ser titular”, disse.

O camisa 9 terá que mostrar serviço para o técnico Jorge Sampaoli, que foi contratado e estreia nesta quarta-feira, quando o Flamengo encara o Ñublense-CHI, pela Libertadores, no Maracanã.