Pavimentação da MS-379, que liga Douradina à Bocajá, leva desenvolvimento para distrito

Por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o Governo do Estado segue com a obra de pavimentação de 6,2 quilômetros da MS-379, no trecho que vai da BR-163, em Douradina, até o início do trecho urbano do distrito de Bocajá.

Com 22,75% de execução, o empreendimento promete levar desenvolvimento para a região. “Asfalto é desenvolvimento. E essa é mais uma obra de integração que estamos fazendo. Vai beneficiar essa região, que é produtora, atender a comunidade, atrair investimentos e gerar oportunidades. Estamos atentos às demandas dos municípios com o objetivo de melhorar a vida da nossa população”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

Ao todo, o Estado investe R$ 13,9 milhões na obra. Segundo o fiscal da Agesul que acompanha o empreendimento, Vinicius Tomasi, os serviços estão concentrados na aplicação das camadas de pavimentação, como sub-base, base e imprimação da base. “Está previsto para este mês o início da execução da pavimentação”, destacou.