Pavimentação da MS-379 avança com aplicação de mistura asfáltica

A obra de pavimentação da MS-379, entre Douradina e o distrito de Bocajá, avança com a aplicação da mistura asfáltica conhecida como binder. O material é aplicado antes do pavimento para fazer a ligação da base da rodovia.

Por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), o Estado investe R$ 13,9 milhões na pavimentação de 6,2 quilômetros da MS-379, ligando a BR-163 ao início do trecho urbano de Bocajá.

Enquanto uma equipe trabalha com a mistura asfáltica para depois aplicar o revestimento conhecido como CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), um dos mais utilizados em rodovias brasileiras, outra frente de serviço finaliza a terraplanagem.

A obra promete levar desenvolvimento para a região. “Vai beneficiar essa região, que é produtora, atender a comunidade, atrair investimentos e gerar oportunidades. Estamos atentos às demandas dos municípios com o objetivo de melhorar a vida da nossa população”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

Além da rodovia, outro investimento do Estado para Douradina foi contratado nesta semana pela Agesul. Três pontes de concreto armado serão construídas em estradas vicinais na divisa com Dourados. Ao custo de R$ 4,5 milhões, as travessias serão instaladas sobre os rios Laranja Doce e Laranja Lima (2).

As obras levam logística ao campo, contribuem com o escoamento da produção local e atendem moradores e trabalhadores da região.