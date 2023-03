Paulistão: FPF deve definir detalhes das finais nesta terça-feira

Nesta terça-feira o Conselho Técnico das Finais do Campeonato Paulista deve acontecer, onde serão definidos os dias e horários das partidas da decisão do Estadual. Segundo a Gazeta Esportiva, a tendência é que Palmeiras e Água Santa se enfrentem nos dias 02/04 e 09/04. O primeiro jogo terá mando do clube de Diadema e ocorre na Arena Barueri. Já a volta será no Allianz Parque, casa do Verdão.

Assim como noticiado na semana passada, a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu aguardar o sorteio dos grupos da Libertadores, que acontece nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), no Paraguai, para a definição dos detalhes da final do Paulista.

Dessa forma, a tendência é que todas as informações da decisão sejam conhecidas nesta terça.

O Palmeiras garantiu uma vaga na final após bater o Ituano por 1 a 0, no Allianz Parque. Já o Água Santa superou o Red Bull Bragantino por 4 a 2 nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal.