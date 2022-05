Passeio ciclístico reúne mais de 400 pessoas na abertura da Campanha Maio Amarelo

O Passeio ciclístico, realizado pela Prefeitura de Dourados, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) reuniu neste domingo (1) na Praça Antônio João, mais de 400 pessoas na abertura da Campanha Maio Amarelo. Este ano, o tema da campanha é “Juntos Salvamos Vidas” e busca conscientizar a população sobre segurança e pequenas atitudes que transformam o trânsito.

Os ciclistas saíram da Praça Antônio João e tinham 2 opções de percurso: 5 km e 10 km. No retorno, além da distribuição de água mineral e frutas, houve sorteio de brindes para os participantes. Os primeiros 300 inscritos receberam um kit com camiseta e acessórios.

“O Passeio foi um grande sucesso com a participação de todos e engajamento dos grupos de ciclistas, que foi muito importante. O Passeio marca a abertura das atividades do Maio Amarelo, que é um movimento internacional, um mês que trabalhamos as reflexões sobre o trânsito, os acidentes, as vítimas e fazemos a mobilização da sociedade, lembramos que todos tem responsabilidade no trânsito”, ressaltou a diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto.

Participam da campanha Maio Amarelo: Detran, Cetran, Guarda Mirim, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Dourados, Samu, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, SEST SENAT, CCR Via, Exército, Funed, Sindicato Rural e ACED (Associação Comercial Empresarial de Dourados). A ação será patrocinada pelas empresas: Sicredi, Shopping Avenida Center, Unimed e Unigran.

Instituições parceiras nas ações, que reforçam a importância da conscientização: Autotran, Auto Escola Grand Prix, IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Escola de Inglês Yázigi, Sucata Cultural e Med Trab.