Passageiro de ônibus é preso pela PMR com R$ 50 mil em skunk nas bagagens

Equipe do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) prendeu nesta terça-feira, 09, na MS-164, em Ponta Porã, um rapaz de 25 anos, passageiro de um ônibus, com cinco quilos de skunk, entorpecente conhecido como ‘supermaconha’, avaliado em R$ 50 mil

Os militares fiscalizavam o trânsito na rodovia quando deram ordem de parada ao ônibus que faz o itinerário Ponta Porã a Campo Grande, pediram ao motorista para entrar e começaram entrevistar os passageiros. Ao se aproximar da poltrona do rapaz, ele estava inquieto e apresentando nervosismo.

Quando falaram com o passageiro, ele logo confessou que carregava drogas. Foi encontrada em sua bagagem de mão e no bagageiro os cinco quilos de skunk.

Questionado, o rapaz disse ter sido contratado para transportar a droga de Ponta Porã até a rodoviária da Capital. Quando chegasse no local, um desconhecido iria pegar o entorpecente. Ele receberia R$ 1 mil e metade do valor teria sido pago como garantia do serviço.

O passageiro e a droga foram levados à delegacia.