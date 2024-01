Passageiro de aplicativo com drogas nas bagagens é preso pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na tarde desta terça-feira (16), um homem de 28 anos de idade por tráfico de drogas.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor do veículo VW Voyage preto, que trabalha como motorista de aplicativo. Durante a vistoria na bolsa de mão do passageiro, os policiais localizaram um volume prensado de maconha.

Em mais duas malas os militares localizaram mais volumes prensados, sendo 46 quilos de maconha e 5 quilos de skank. Questionado sobre o ilício, o homem disse que veio de Rondonópolis (MT) para pegar a droga e quitar uma dívida que possui com um traficante. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.