Parque do CLC recebe 1ª Festa Pantaneira de 07 a 10 de março

De 7 a 10 de março, o Coliseu do CLC recebe a 1ª Festa Pantaneira, que vai mexer os amantes de bailão e movimentar a arena com muita laçada e entrada franca.

Entre as atrações confirmadas estão Laço de Ouro, Filhos de Campo Grande, Grupo Uirapuru, Rodrigo Nogueira, Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro, além de Brenno Reis e Marco Viola.

O CLC fica na saída para Rochedinho, MS 010. Asfalto até o Parque, com amplo estacionamento e grande estrutura para eventos. A 1ª Festa Pantaneira tem entrada gratuita todos os dias!

Quem será a 1ª Festa Pantaneira

A 1ª Festa Pantaneira terá Duelo – Força A (R$ 5 mil em premiação); Força B (R$ 3 mil em premiação); Força C (R$ 2 mil em premiação), sendo mais de R$ 5 mil dividido entre as prendas que laçarem menos no Duelo.

Na Taça Haras João e Maria – Força A (R$ 50 mil em premiação/ R$ 20 mil em premiação na dupla embutida – 120 laçadores/ 15 armadas); Força B (R$ 20 mil em premiação -15 armadas); Força C (R$ 10 mil reais em premiação – 10 armadas); Força D (R$ 8 mil em premiação – 10 armadas).

Informações pelo (67) 98195-6666 – Haras Barcelona, (67) 99988-4582 – Bogadão e (67) 99902-8431 – Rodrigo Ceni.