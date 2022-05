Parlamentares assinam indicações reforçando pedidos de melhorias do vereador Marquinhos

Os 17 vereadores de Ponta Porã apresentaram duas indicações em que solicitam melhorias para os moradores de três bairros extremamente populosos. Numa indicação de autoria do vereador Marquinhos e assinada pelos 16 demais parlamentares, é solicitando que sejam feitos os serviços de patrolamento, com colocação de moledo e compactação, nas ruas dos bairros Vila Maísa e Jardim Itaipu.

Os vereadores justificaram o pedido afirmando que os moradores dos bairros destacam que, em suas localidades, localidade as ruas encontram-se em difícil acesso durante a estiagem, as crateras que se formam durante o período de chuvas, impedem os moradores de trafegarem nas vias. Causando transtorno aos usuários, que sofrem com abandono em que as mesmas se encontram, havendo a necessidade de medidas emergenciais.

Nova Ponta Porã

Os parlamentares também assinaram indicação conjunta, de autoria do vereador Marquinhos, solicitando à Prefeitura que seja feito o patrolamento com colocação de moledo e compactação nas ruas do bairro Nova Ponta Porã.

Na justificativa do pedido, os parlamentares argumentam que “os moradores do referido bairro vêm solicitando constantemente aos vereadores esta melhoria, pois com as constantes chuvas, as vias encontram-se intransitáveis, causando prejuízos para os moradores com o direito de ir e vir às suas residências. Sabemos do compromisso do nosso Prefeito pela pavimentação asfáltica no referido bairro, mas enquanto não chega esta benfeitoria, se faz necessário ao atendimento desta indicação para que a população posa ter condições de transitar com segurança pelo local”.

As duas indicações foram contendo os pedidos foram encaminhadas ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.

Os documentos foram assinados pelos vereadores Marquinhos, Angela Derzi, Anny Espíndola, Agnaldo Miudinho, Biro Biro, Edevaldo Mattoso, Jelson Bernabé, José Menino Junior, Kamila Alvarenga, Kleber Ortiz, Lourdes Monteiro, Neli Abdulahad, Pastor Mauro Ortiz, Raphael Modesto, Thiago Vedana, Vanderlei Avelino e Waldecir Fernandes.